Schweiz 2 13:30 bis 14:15 Serien Brothers & Sisters Schwanger? USA 2007 Merken Sarah versinkt in der Arbeit und so bittet sie Joe kurzfristig, ihre Kinder zur Schule zu bringen. Als dies bei der nächsten Sitzung mit den Scheidungsanwälten gegen sie verwendet wird, hat Sarah schlechte Karten in der Hand, denn es war hauptsächlich Joe, der sich um die Kinder gekümmert hat. Tommy erklärt Lena, dass ihr One-Night-Stand sich nicht wiederholen dürfe. Lena hat Verständnis dafür, dennoch scheinen ihrerseits Gefühle im Spiel zu sein. Als sie sich später am Abend betrinkt, ist sie auf Tommys Hilfe angewiesen. Mitten in einer Kampagnensitzung muss sich Kitty übergeben. Es zeigt sich, dass sie schwanger ist und damit - abgesehen von den notorischen Indiskretionen ihrer Familie - ein ernsthaftes Problem hat: Wie wird Robert und wie erst die Öffentlichkeit auf das uneheliche Kind reagieren? Es kommt zu einem Streit zwischen den beiden Liebenden, zudem muss sich Robert in einer Fernsehdebatte dem Vorwurf stellen, Kitty habe einen schlechten Einfluss auf ihn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Nora Holden Walker) Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Tommy Walker) Dave Annable (Justin Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Maxwell Perry Cotton (Cooper Whedon) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Ken Olin Drehbuch: Peter Calloway, Clifford Olin Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Grant Lee Phillips Altersempfehlung: ab 12