Schweiz 2 01:45 bis 03:50 Actionfilm The Return of the First Avenger USA 2014 Nach einer Vorlage von Ed Brubaker Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während Captain America (Chris Evans) auf einer S.H.I.E.L.D.-Routinemission ein Schiff infiltriert um Geiseln zu befreien, lädt Black Widow (Scarlett Johansson) ohne sein Wissen Daten aus dem Computer des Schiffs herunter. Captain America konfrontiert daraufhin Nick Fury (Samuel L. Jackson), seinen Einsatzleiter. Er wolle über alle Missionsziele informiert werden, nicht nur über seine persönlichen. Das sei ein Vertrauensbruch. Um sein Vertrauen trotzdem zu behalten, führt Nick Captain America in den geheimen Entwicklungsteil des S.H.I.E.L.D.-Hauptquartiers, wo an einer Superwaffe gearbeitet wird: an drei fliegenden Festungen, die aus der Luft für weltweite Überwachung und Kontrolle sorgen sollen. Captain America ist skeptisch. Er will für die Freiheit kämpfen, nicht für die totale Überwachung. Deswegen kämpfte er im Zweiten Weltkrieg gegen Hydra, die geheime Naziorganisation, die nach der Weltherrschaft strebte. Die Fronten in der neuen Welt sind weniger scharf, die Unterscheidung von Gut und Böse schwieriger geworden. Captain America hat Mühe, sich an die neue Zeit anzupassen. Doch auch Nick Fury hält seine Karten nicht so fest in der Hand, wie es scheint. Nachdem er nicht auf eigene Daten zugreifen kann, fragt er Alexander Pierce (Robert Redford) um Rat. Er befürchtet, dass Verräter in den eigenen Reihen stehen. Sein Verdacht scheint sich zu bestätigen, als er kurz darauf in seinem Auto überfallen wird. Als plötzlich der mysteriöse Auftragskiller Winter Soldier (Sebastian Stan) mit übernatürlichen Kräften auftaucht, hat er keine Chance und muss die Flucht ergreifen. Er findet Unterschlupf bei Captain America, wird aber dort durch das Fenster erschossen. Nun ist es an Captain America, sich mit der neuen Bedrohung auseinanderzusetzen - und sich gleichzeitig seiner Vergangenheit zu stellen. Die Filme aus dem Marvel Cinematic Universe mit Iron Man, Thor, Captain America und Ant-Man dominieren derzeit die Kinokassen. Ihr Erfolg scheint garantiert, denn Marvel gelingt es, selbst aus den obskursten Comicvorlagen massentaugliche Blockbuster zu fertigen - etwa mit "Guardians of the Galaxy" und "Ant-Man", die im Kinosommer 2014 und 2015 zu den grössten Kassenschlagern wurden. Noch gewagter ist die Wahl des "Dr. Strange"-Comics, das mit psychedelischen Reisen zwischen verschiedenen Dimensionen auftrumpfen will und dessen Verfilmung am 27. Oktober 2016 in den Deutschschweizer Kinos anläuft. Was auf den ersten Blick nicht nach einem Erfolgsgarant klingt, hat aber dank dem Prestige der Marvel-Produktionen bereits ein namhaftes Team angezogen. So spielen Rachel McAdams, Benedict Cumberbatch und Mads Mikkelsen die Hauptrollen, in den Nebenrollen glänzen die Oscarpreisträgerin Tilda Swinton und der Oscarnominierte Chiwetel Ejiofor. Zur Vorbereitung auf den Kinobesuch eignet sich "Captain America: The Winter Soldier" bestens, den SRF zwei als Free-TV-Premiere und exklusiv in Zweikanalton deutsch/englisch ausstrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Evans (Steve Rogers / Captain America) Scarlett Johansson (Natascha Romanoff / Black Widow) Samuel L. Jackson (Nick Fury) Robert Redford (Alexander Pierce) Sebastian Stan (Bucky Barnes / Winter Soldier) Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon) Cobie Smulders (Maria Hill) Originaltitel: Captain America: The Winter Soldier Regie: Anthony Russo, Joe Russo Drehbuch: Christopher Markus, Stephen McFeely Kamera: Trent Opaloch Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 12

