Beat Antenen gehört als Radio- und Fernsehmann zu den vielseitigsten Moderationspersönlichkeiten der Schweizer Medienszene. Er moderierte für das Schweizer Fernsehmann Sendungen wie "Sportpanorama", "Heute abend in ..." oder "Landuf - Landab". Ab 1973 waren die ersten Reportagen des damals 19-jährigen freien Journalisten im Radio zu hören. Wie kaum ein anderer kennt er die Licht- und Schattenseiten vor und hinter den Kulissen. Heute produziert er Events mit Schweizer Bezug im In- und Ausland. Seine andere Seite zeigt der Teilzeittheologe immer wieder beim alljährlichen Berggottesdienst auf der Schwägalp oder beim bekannten "Weihnachts-Auftakt in St. Gallen St. Laurenzen". Dort führte Antenen auch durch die bewegende Trauerfeier für seinen verstorbenen Freund Kurt Felix. Aus seinem Glauben an Gott machte er nie ein Geheimnis. Ohne dogmatisch zu sein, bringt er das Ziel seiner Predigten auf den Punkt: "Mir geht es darum, ein aktuelles Thema aufzugreifen und das passende Bibelwort in die heutige Zeit zu transferieren."