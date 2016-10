Schweiz 2 00:50 bis 02:55 Actionfilm Mission: Impossible 2 USA, D 2000 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der beste Agent der "Mission Impossible Force", Ethan Hunt (Tom Cruise), verbringt seinen Urlaub gerade mit Klettern ohne Seil in einer Steilwand, als ihn ein neuer Auftrag erreicht. Ausgerechnet sein ehemaliger Kollege Sean Ambrose (Dougray Scott) hat sich das gefährliche Killervirus Chimera beschafft und plant nun, die Welt zu erpressen. Hunt soll die verheerende biologische Waffe in seinen Gewahrsam bringen und sichern. Neben dem Computerexperten Luther Stickell (Ving Rhames) wird ihn in dieser Mission auch die Meisterdiebin Nyah Nordoff-Hall (Tandie Newton) unterstützen. Die Exgeliebte von Ambrose soll den Terroristenführer ausspionieren. Doch als ihr Doppelspiel auffliegt, wird sie mit dem Killervirus infiziert, das innerhalb von 48 Stunden tödlich wirkt. Für Hunt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn sein Auftrag ist längst auch zur Herzensangelegenheit geworden. Als Produzent Tom Cruise und Regisseur Brian De Palma 1996 die Kultserie "Mission: Impossible" für die grosse Leinwand adaptierten, landeten sie einen gigantischen Kassenschlager. Für den zweiten Teil des Spektakels um Spezialagent Ethan Hunt wurde "Face/Off"-Regisseur John Woo engagiert, der als Choreograf von Actionszenen eine ganz eigene, poetische Handschrift entwickelt hat und zu den Besten Hollywoods zählt. So lobte der "Film-Dienst": "Sein Gespür für Rhythmus und Musik ist schlicht phänomenal. Da legen Autos einen Flamenco hin, ein kniffliger Einbruch wird mit atemberaubender Präzision inszeniert, und aus einer Motorrad-Verfolgungsjagd wird reines, mitreissendes Action-Ballett.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cruise (Ethan Hunt) Dougray Scott (Sean Ambrose) Thandie Newton (Nyah Nordoff-Hall) Ving Rhames (Luther Stickell) Richard Roxburgh (Hugh Stamp) John Polson (Billy Baird) Brendan Gleeson (John C. McCloy) Originaltitel: Mission: Impossible II Regie: John Woo Drehbuch: Robert Towne Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16