Schweiz 2 22:10 bis 00:15 Thriller Marionetten GB, USA, D 2014 Nach dem Roman von John le Carré Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein junger Muslim reist illegal in Hamburg ein, einer Drehscheibe des internationalen Terrorismus. Der Tschetschene ist der russischen Folter und Haft mehr tot als lebendig entronnen, folglich taucht er in der deutschen Hafenstadt ab. Für den erfahrenen Geheimdienstler Günther Bachmann (Philip Seymour Hoffman), der in Hamburg Terrorverdächtige beschattet, ist Issa Karpov (Grigoriy Dobrygin) ein Ziel von hoher Priorität. Während sein Vorgesetzter Verdachtspersonen dieses Ranges verhaften lässt, bevor sie weiteres Übel anrichten können, verfolgt Bachmann einen strategischeren Ansatz. Seine Hoffnung lautet in diesem Fall, dass Issa Karpov ihn auf die Spur des Strippenziehers Doktor Abdullah bringt, der Terrorgruppen mit Mitteln versorgt. Geld wartet anscheinend auch auf Karpov: zehn Millionen, die sein mittlerweile verstorbener Vater auf dem Konto einer Privatbank deponiert hat. Eine Menschenrechtsaktivistin (Rachel McAdams) will ihm behilflich sein, an das Millionenerbe zu gelangen. Das Geld ist der Köder in der Falle, die der mit allen Wassern gewaschene Geheimagent dem Terrorverdächtigen und seinen Hintermännern stellt. Als sich im Februar 2014 die Kunde verbreitete, dass Philip Seymour Hoffman an einer Überdosis gestorben sei, waren Bestürzung und Unverständnis allenthalben gross. Neben dem Charisma, der Leinwandpräsenz und dem schauspielerischem Talent Hoffmans ging dem internationalen Kino auch die Aussicht auf all die hinreissenden Auftritte verloren, für die dieser in der Blüte seines Schaffens stehende US-Amerikaner bestimmt noch gut gewesen wäre. So wurde der kettenrauchende, whiskytrinkende deutsche Geheimdienstler Günter Bachmann zu Philip Seymour Hoffmans letzter Rolle, einer, die er wie gewohnt mit gewohnter Hingabe ausfüllte. Hoffman wurde 46 Jahre alt, durfte Auszeichnungen zuhauf entgegennehmen, so neben vier weiteren Nominationen auch den Hauptdarsteller-Oscar für "Capote". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Seymour Hoffman (Günther Bachmann) Rachel McAdams (Annabel Richter) Willem Dafoe (Tommy Brue) Robin Wright (Martha Sullivan) Grigoriy Dobrygin (Issa Karpov) Daniel Brühl (Max) Nina Hoss (Erna Frey) Originaltitel: A Most Wanted Man Regie: Anton Corbijn Drehbuch: Andrew Bovell Kamera: Benoît Delhomme Musik: Herbert Grönemeyer Altersempfehlung: ab 6