Silverline 07:15 bis 08:45 SciFi-Film The Lost Planet USA 2013

In weit entfernter Zukunft hat die Menschheit entlegene Galaxien besiedelt. Sechs Freunde, auf der Suche nach etwas Spaß und Abenteuer, haben sich aufgemacht, einen unbekannten Planeten zu besuchen. Doch es gibt Probleme mit ihrem Raumschiff und sie stranden auf unerforschtem Terrain. Während sie versuchen, das Raumschiff wieder flott zu kriegen und Hilfe zu bekommen, merken sie, dass sie nicht allein sind. Irgendetwas ist da draußen, sie sind umzingelt von einer unbekannten Gefahr. Ein unerbittlicher Kampf beginnt ums nackte Überleben.

Schauspieler: Alana Dietze (Shelly) Steve West (Jack) Tonya Kay (Flower) Keith Reay (Devin) Avital Ash (Kristy) Joseph Darden (Shaun) Robert Crobar Bilus (Alien) Originaltitel: Dark Space Regie: Emmett Callinan Drehbuch: Emmett Callinan Kamera: Dan Parsons Musik: Greg Nicolett Altersempfehlung: ab 12