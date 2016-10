Servus TV 01:30 bis 02:10 Krimiserie Kleine Morde unter Nachbarn - Lark Road II DK 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Elisabeth bekommt Besuch von ihrem Ex-Mann Henning, der sie unbedingt wieder zurückgewinnen will. Gleichzeitig bietet er ihr an, ihr gesamtes Vermögen innerhalb kürzester Zeit zu verdoppeln - alles was er dafür benötigt, ist ihre Unterschrift. Indes genießt Monica nicht nur ihren neu gewonnenen Reichtum, sie wird auch noch von Polizist Martin umworben. Und Astrid wundert sich über das merkwürdige Verhalten von Kim und ist überzeugt, dass er sie betrügt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anette Støvelbæk (Astrid Borg) Henrik Prip (Kim Borg) Laura Drasbæk (Katrine Holm) Christian Tafdrup (Sune Holm) Sarah-Sofie Boussnina (Mathilde Holm) Claus Riis Østergaard (Andreas Norén) Mille Lehfeldt (Mille Hoffmeyer Lehfeldt) Originaltitel: Lærkevej Regie: Mogens Hagedorn Drehbuch: Mette Heeno, Jannik Tai Mosholt Kamera: Søren Bay Musik: Flemming Nordkrog, Jonas Struck