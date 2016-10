Silverline 18:20 bis 20:15 Actionfilm True Legend CHN 2010 20 40 60 80 100 Merken Der Kriegsheld Su Can möchte seine Vergangenheit endlich hinter sich lassen und sich auf eine gemeinsame Zukunft mit seiner Familie konzentrieren, als auf einmal sein verhasster Stiefbruder Yuan Lie aus dem Krieg zurückkehrt. Yuan hat in der Zwischenzeit herausgefunden, dass sein Adoptivvater Su Wan für den Tod seines leiblichen Vaters verantwortlich ist und ihn damals nur aus diesem Grund zu sich genommen hat. Yuan Lie hat es nun auf Su Can abgesehen und möchte sich an ihm für die Machenschaften seines Vaters rächen. Yuan, der die dunkle Kampfkunst beherrscht, fordert Su Can zum Kampf auf, verletzt ihn lebensgefährlich und entführt daraufhin dessen Familie. Su Cans einzige Hoffnung liegt in dem Kampfkunstmeister Lord Wushu, der ihn trainieren soll, damit er seine Familie retten kann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Zhao (Su Can / Su Qi-Er) Xun Zhou (Yuan Ying) Andy On (Yuan Lie) Xiaodong Guo (Colonel Ma) Jay Chou (God of Wushu / Drunken God) Michelle Yeoh (Dr. Yu) David Carradine (Anthony) Originaltitel: Su Qi-Er Regie: Woo-ping Yuen Drehbuch: Christine To Kamera: Xiaoding Zhao Musik: Shigeru Umebayashi Altersempfehlung: ab 16