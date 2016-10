Silverline 12:45 bis 14:25 Drama R DK 2010 20 40 60 80 100 Merken Nach einem gewalttätigen Übergriff muss der dreiste und attraktive Rune, genannt R, für zwei Jahre ins Gefängnis. Dort ist er ein kleiner Fisch und muss sich in der Hierarchie ganz unten einordnen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pilou Asbæk (Rune) Dulfi Al-Jabouri (Rashid) Roland Møller (Mureren) Jacob Gredsted (Carsten) Pilou Asbæk (Rune (as Pilou Asbæk)) Omar Shargawi (Bazhir) Kim Winther (Fængselsbetjent Kim) Originaltitel: R Regie: Tobias Lindholm, Michael Noer Drehbuch: Tobias Lindholm, Michael Noer Altersempfehlung: ab 12