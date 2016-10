Silverline 08:15 bis 09:40 Thriller Savages Crossing AUS 2011 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe von Fremden ist gezwungen, in einem Roadhouse mitten im Nirgendwo Schutz zu suchen, als Regenschauer den umliegenden Fluss in ein reißendes Gewässer verwandeln. Aber die Gefahr, die innerhalb des Hauses lauert, ist weit größer als alles, was außerhalb droht. Während das Wasser ansteigt, steigen auch die Spannungen in der Gruppe, als die Grenzen zwischen Jäger und Gejagten zu verschwimmen beginnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Haywood (Chris) Sacha Horler (Shae) Charlie Jarratt (Damien) John Jarratt (Phil) Craig McLachlan (Mory) Jessica Napier (Kate) Angela Punch McGregor (Sue) Originaltitel: Savages Crossing Regie: Kevin James Dobson Drehbuch: John Jarratt, Cody Jarrett Altersempfehlung: ab 16

