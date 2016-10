Silverline 05:25 bis 06:45 Horrorfilm The Baby's Room E 2006 20 40 60 80 100 Merken Ein junges Ehepaar zeht in ein neues Heim. Das alte Gebäude ist von Grund auf renoviert und scheint ideal für die Famiie, die vor kurzem erst Nachwuchs bekommen hat. Das Baby erhält ein eigenes Zimmer. Über einen Monitor können die Eltern das Kind beim schlafen überwachen. Alles scheint perfekt. doch eines Nachts erscheint plötzlich noch etwas anders auf dem Monitor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Javier Gutiérrez (Juan) Leonor Watling (Sonia) Sancho Gracia (Domingo) María Asquerino (Anciana 1) Antonio Dechent (Fernández) Terele Pávez (Frau von Domingo) Ramón Barea (Marcos) Originaltitel: Films to Keep You Awake: The Baby's Room Regie: Álex de la Iglesia, James Phillips Drehbuch: Álex de la Iglesia, Jorge Guerricaechevarría Kamera: José Luis Moreno Musik: Roque Banos Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 292 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 52 Min.