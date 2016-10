Silverline 01:00 bis 02:30 SciFi-Film Humans vs Zombies USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Einige Studenten werden bei einem Kurzurlaub mit einem tödlichen Virus infiziert, der durch direkten menschlichen Kontakt weitergegeben wird. Die Infizierten werden zum Teil einer Schwarmintelligenz und gieren nach menschlichem Fleisch. Als die Studenten nach Hause zurückkehren, verbreiten sie die Infektion unter ihren Kameraden und den Einwohnern der Stadt. Rasend schnell verbreitet sich die Seuche, die sehr schnell epidemische Ausmaße annimmt und eine gefräßige Horde wilder Zombies erschafft. Ein Mann von der Campus-Sicherheit glaubt an eine große Verschwörung und will zusammen mit anderen Nichtinfizierten nicht nur weitere Überlebende, sondern auch die Ursache für diesen Zombie-Virus finden. Leichter gesagt als getan, leben sie nun doch in einer Welt, in der nur noch eines sicher ist: Der Kampf von Menschen gegen Zombies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Bently (Megan (as Christine Quinn)) Cody Callahan (Chris) David Blackwell (Dr. Alan Bridgman) Alex Chandler (Newscaster) Heather Child (TV Host) Frederic Doss (Frank) David Harrod Jr. (Greg) Originaltitel: Humans vs Zombies Regie: Brian T. Jaynes Drehbuch: Brian T. Jaynes, Devan Sagliani Musik: Maigin Blank Altersempfehlung: ab 18