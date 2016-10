Silverline 23:25 bis 01:00 Actionfilm The Package USA, CDN 2012 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich klingt es ganz einfach: Alles, was Tommy Wick tun muss, ist ein Päckchen an einen Gangsterboss namens "Der Schwede" zu übergeben. Keine Fragen stellen, einfach nur hinfahren und abliefern. Doch der Routinejob stellt sich als tödliche Herausforderung dar, weil der Gangsterboss Anthony Anspruch auf die mysteriöse Lieferung erhebt. Gleich eine ganze Gruppe von gefährlichen Killern versucht das Päckchen in ihre Gewalt zu bringen und Tommy muss sich Meter für Meter vorkämpfen. Was er jedoch nicht weiß: In Wahrheit geht es gar nicht um die Fracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Austin (Tommy Wick) Dolph Lundgren (The German) Kristen Kerr (Darla) Eric Keenleyside (Big Doug) Mike Dopud (Julio) John Novak (Nicholas) Darren Shahlavi (Devon) Originaltitel: The Package Regie: Jesse V. Johnson Drehbuch: Derek Kolstad Kamera: C. Kim Miles Musik: Sean Murray Altersempfehlung: ab 18