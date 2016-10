Silverline 20:15 bis 21:50 Drama Chrysalis F 2007 20 40 60 80 100 Merken Paris in der nahen Zukunft. Polizeioffizier Hoffman, bekannt für Gewaltausbrüche ebenso wie für unkonventionelle Alleingänge, hat mal wieder eine Partnerin verloren. Auf die Neue werden von den Kollegen schon Wetten abgeschlossen, als ein rätselhafter Todesfall in bestem Großbürgermilieu Hoffman mit seiner alten Nemesis konfrontiert, dem skrupellosen Menschen- und Sonstwashändler Nikolov. Der ist an eine perfide Gehirnwaschmaschine vom Militär gelangt, und die will er nun an Hoffman ausprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Dupontel (David Hoffmann) Marie Guillard (Marie Becker) Marthe Keller (Professeur Brügen) Mélanie Thierry (Manon Brügen) Claude Perron (Miller) Alain Figlarz (Dimitri Nicolov / Danis Nicolov) Smadi Wolfman (Sarah) Originaltitel: Chrysalis Regie: Julien Leclercq Drehbuch: Franck Philippon, Julien Leclercq Kamera: Thomas Hardmeier Musik: Jean-Jacques Hertz, François Roy Altersempfehlung: ab 18