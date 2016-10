Silverline 01:00 bis 02:35 Thriller Court of Lonely Royals AUS 2006 20 40 60 80 100 Merken Sehen so unsere Großstädte der Zukunft aus? Holden und Hunter verdienen ihr Geld als Auftragskiller für die Polizei. Aber sie sind keine herkömmlichen Killer, die ihren Opfern den Tod bringen und ihnen dabei in die Augen sehen. Ihre Methoden sind anders! Sie nutzen die Schwächen ihrer Opfer gezielt aus und inszenieren dadurch deren Selbstzerstörung. In das Leben der Tötungsmaschinen treten die rachsüchtige Hure Charlie sowie die Herumtreiberin Camille, die ein Auge auf Holden geworfen hat. Doch die Umstände, unter denen das Schicksal die vier zusammengeführt hat, könnten schlimmer nicht sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damon Gameau (Holden Janicowsky) Samantha Noble (Charlene Parker) Leah de Niese (Camille XXXX) Ayse Tezel (Hunter Thompson) Originaltitel: Court of Lonely Royals Regie: Rohan Michael Hoole Drehbuch: Rohan Michael Hoole Kamera: Marc Windon Musik: The Midnight Juggernauts Altersempfehlung: ab 18