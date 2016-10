Silverline 11:00 bis 12:25 SciFi-Film Körperfresser 2 - Invasion of the Pod People USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Meteoriten-Schauer in Kalifornien hat Melissa das Gefühl, ihre Arbeitskollegen und ihre Chefin Samantha würden sich plötzlich sehr seltsam verhalten. Besonders merkwürdig kommt ihr dabei eine unbekannte Pflanze im Büro vor. In ihrer Angst wendet sie sich an ihren Kollegen Billie und Detective Alexander, die einzigen Menschen, denen sie noch vertrauen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erica Roby (Melissa) Jessica Bork (Samantha) Sarah Lieving (Louise) Danae Nason (Billie) Shaley Scott (Taylor) Michael Tower (Vickland) David Shick (Andrew) Originaltitel: Invasion of the Pod People Regie: Justin Jones Drehbuch: Ron Magid, Jay Marks, Leigh Scott Kamera: Bianca Bahena, Leigh Scott Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16