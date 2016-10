Silverline 16:30 bis 18:05 Actionfilm Tai Chi Zero CHN 2012 20 40 60 80 100 Merken In einem abgelegenen Dorf im China des 19. Jahrhunderts wird die geheimste und mächtigste aller fernöstlicher Kampfkünste gelehrt. Außenstehenden bleiben die Techniken streng verwehrt und auch den lernwilligen Söldner Yang wollen die Dorfbewohnern so schnell wie möglich loswerden. Zumindest bis Yang sich als einzige Hoffnung im Kampf gegen die Machenschaften schurkischer Industrieller erweist, die das Dorf mit monströsen Maschinen dem Erdboden gleichmachen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jayden Yuan (Yang Lu Chan (aka "The Freak")) Hark-On Fung (Lao Zhao) Eddie Peng (Fang Zi Jing) Tony Leung Ka Fai (Chen Chang Xing) Stephen Fung (Nan) Mandy Lieu (Claire Heathrow) Qi Shu (Mother Yang) Originaltitel: Tai Chi 0 Regie: Stephen Fung Drehbuch: Hsiao-tse Cheng, Chia-lu Chang, Kuo-fu Chen Kamera: Yiu-Fai Lai Musik: Katsunori Ishida Altersempfehlung: ab 12