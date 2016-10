Silverline 05:30 bis 07:10 Actionfilm Paradox Soldiers RUS 2008 20 40 60 80 100 Merken Es soll ein spannendes Wochenende werden. Ein paar Freunde treffen sich, um im Wald Krieg zu spielen, doch plötzlich befinden sich die Freizeitkämpfer mitten im realen Kriegsgeschehen wieder. Granaten und Geschosse fliegen ihnen um die Ohren, aus dem anfänglichen Spaß ist blutiger Ernst geworden, denn sie befinden sich plötzlich fast 70 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt, mitten auf einem tosenden Schlachtfeld im Zweiten Weltkrieg. Ein knallharter Kampf ums nackte Überleben und um die Rückkehr in die Gegenwart beginnt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danila Kozlovsky (Borman) Andrey Terentev (Spirt) Vladimir Yaglych (Cherep (as Yaglych)) Dmitriy Volkostrelov (Chukha) Ekaterina Klimova (Nina) Boris Galkin (Emelyanov) Daniil Strakhov (Demin) Originaltitel: My iz budushchego Regie: Andrey Malyukov Drehbuch: Kirill Belevich, Aleksandr Shevtsov, Eduard Volodarskiy Kamera: Vladimir Sporyshkov Musik: Ivan Burlyaev Altersempfehlung: ab 16