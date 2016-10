Servus TV 22:15 bis 23:15 Dokumentation Hubers Heimspiel Der Weg durch die Wetterbockwand 2015 2016-10-20 02:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Spitzenkletterer Alex Huber bezwang weltweit bereits schwierigste alpinistische Herausforderungen. Daheim in den Berchtesgadener Alpen möchte er jetzt als erster eine Wand durchsteigen, die noch keiner geschafft hat. Die Wetterbockwand - 300 Meter hoch und komplett überhängend. Die düster, kalte Felsraute ragt an der Ostseite des Hohen Göll empor. Vom Balkon seines Wohnhauses hat Huber sie direkt vor sich - ein echtes Heimspiel! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hubers Heimspiel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 191 Min. Inside Nordkorea

Dokumentation

Das Erste 22:45 bis 00:15

Seit 86 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 23:00 bis 00:15

Seit 71 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:15 bis 00:30

Seit 56 Min.