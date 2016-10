Servus TV 18:15 bis 19:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Die Koboldmakis - Eine Urwald-Soap (4) Die Koboldmakis - Eine Urwald-Soap (4/8) GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Burnt Rock Tower scheint Koboldmakibaby Ardhi vom Glück gesegnet zu sein. Ardhi überlebt den Angriff eines Geckos. Doch die Koboldmakifamilie rund um Mutter Kadi und Vater Jakub ist nun gezwungen, zu flüchten. Eine Nachtwanderung steht den Tieren bevor. Erstmals hilft Jakub der verletzten Kadi, Baby Ardhi zu tragen. Währenddessen verbringt das junge Koboldmakiweibchen Poppy die Nacht beim Junggesellen Solo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Kamera: Mark Sharman Musik: Gabriel Currington