Servus TV 13:55 bis 14:59 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 2016-10-22 12:45 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Tierarztpraxis von Farnon und Herriot gibt es einen neuen, außergewöhnlichen Patienten: Die Tierärzte haben es mit einem Hündchen zu tun, das nur Kartoffelchips frisst. Indes sucht Siegfried verzweifeltet nach einer billigen Haushälterin - und probiert sich als Partnervermittler. Er will, dass es zwischen Deirdre McEwans und Calum zu einer Versöhnung kommt. Doch Calum hat bereits eine neue Flamme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) James Grout (Granville Bennett) Brian Osborne (Bert Chapman) Lorraine Peters (Mrs. Chapman) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Jeremy Summers Drehbuch: Alfred Shaughnessy Kamera: Peter Chapman Musik: Johnny Pearson