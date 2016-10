Servus TV 22:05 bis 00:00 Western Blackthorn E, USA, BOL, F 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Über 20 Jahre lebte der berüchtigte Bandit Butch Cassidy alias James Blackthorn (Sam Shepard) im bolivianischen Exil. Nun will er zurück in die USA. Er verkauft seine Ranch, hebt alles Geld ab und reitet los gen Norden. Doch ein Schuss holt ihn vom Pferd. Blackthorn bleibt unverletzt, doch das Pferd mit all seinen Ersparnissen ist davongaloppiert. Der Schütze, der junge Ingenieur Eduardo Apodaca (Eduardo Noriega), schlägt Blackthorn einen Handel vor: Blackthorn soll ihm helfen, 50.000 Dollar aus einem Versteck zu holen. Dafür erhält er die Hälfte der Beute. Mehrfach ausgezeichnetes Western-Meisterwerk vom spanischen Regisseur Matteo Gil (Vanilla Sky) mit dem brillanten Sam Shepard in der Hauptrolle! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Shepard (James Blackthorn / Butch Cassidy) Eduardo Noriega (Ing. Eduardo Apodaca) Stephen Rea (Mackinley) Magaly Solier (Yana) Dominique McElligott (Etta Place) Nikolaj Coster-Waldau (James als junger Mann) Padraic Delaney (Sundance Kid) Originaltitel: Blackthorn Regie: Mateo Gil Drehbuch: Miguel Barros Kamera: Juan Ruiz Anchia Musik: Lucio Godoy Altersempfehlung: ab 12