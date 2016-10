Servus TV 16:00 bis 16:55 Bildungsprogramm Vom Pionier zum Millionär Henry E. Steinway - Die Geburt einer Legende D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten schrieben fünf Männer mit ihren Erfindungen Geschichte. Rund um den Globus gelten die Konzertflügel von Steinway & Sons als die weltweit Besten. 98 Prozent aller Konzertstätten auf der Welt sind mit Steinway-Klavieren ausgestattet. Die Instrumente werden noch heute zumeist per Hand aus 12.000 Einzelteilen in New York und Hamburg produziert. Die Dokumentation begibt sich auf die Spuren des Firmengründers Henry E. Steinway. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vom Pionier zum Millionär Regie: Christoph Weinert Drehbuch: Ira Beetz, Christoph Weinert Kamera: André Dekker