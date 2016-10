Servus TV 14:00 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 Stereo 16:9 HDTV Merken Helen Herriot hat die Buchhaltung in der Tierarztpraxis übernommen. Dabei stößt sie auf eine besorgniserregende Tatsache. Über viele Jahre haben einige der Klienten ihre Rechnungen nicht bezahlt. Nun müssen die beiden Tierärzte unschöne Erfahrungen sammeln, da sie höflich um die Bezahlung der ausstehenden Rechnungen bitten. Als letzte Maßnahme beschließen sie, die Praxis für eine Weile zu schließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) James Cossins (Aloysius Barge) Donald Morley (Mr. Gregson) Peter Martin (Mr. Hartley) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Jeremy Summers Drehbuch: Johnny Byrne Kamera: Peter Chapman Musik: Johnny Pearson