Servus TV 11:10 bis 12:13 Dokumentation Descending: Abenteuer Tauchen Die rauchende Erde CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV In Island angekommen, tauchen die beiden Abenteurer Scott Wilson und Ellis Emmett ab in die eiskalten Gewässer, die aber auch zu den klarsten Gewässern der Welt zählen. Dabei wollen sie Augenzeuge werden, wie ein neuer Teil der Erde entsteht. Den beiden Tauchern gelingt es, gleichzeitig zwei Kontinente zu berühren. Und sie versuchen in eine Tiefe zu gelangen, in die noch kein Taucher zuvor abgetaucht ist. Ein wagemutiger Versuch. Schauspieler: Scott Wilson (Himself) Ellis Emmett (Himself) Originaltitel: Descending Kamera: Andre Dupuis Altersempfehlung: ab 6