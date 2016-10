Servus TV 10:00 bis 11:00 Dokumentation Tierische Evolution mit David Attenborough Der Weg der Säugetiere GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken David Attenborough setzt seine Reise in China fort, um den Aufstieg der Tiere nachzuzeichnen, die unsere Welt heute dominieren. In der zweiten Folge zeigt er die faszinierende Geschichte der Säugetiere, von ihren bescheidenen Anfängen als kleine nachtaktive Waldbewohner bis zu der explosionsartigen Entwicklung nach dem Aussterben der Dinosaurier. In mitreißenden Bildern zeigt die Dokumentation den kometenhaften Aufstieg der Säugetiere, der zu einer unglaublichen Vielfalt des Lebens geführt und das Fundament für die Erfolgsgeschichte des Menschen gelegt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sir David Attenborough Originaltitel: David Attenborough's Rise of Animals Regie: David Lee Drehbuch: David Attenborough Kamera: Pete Allibone Musik: Joel Douek