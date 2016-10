Servus TV 00:00 bis 01:35 Drama Alles muss raus USA 2010 Nach einer Geschichte von Raymond Carver Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nick Halsey (Will Ferrell) ist am Boden zerstört: Zunächst verliert er nach 17 Jahren seinen Job, dann setzt ihn auch noch seine Frau vor die Tür. Verzweifelt beschließt er, vor seinem ehemaligen Haus zu campieren. Als die Nachbarn die Polizei einschalten, bleibt Nick nichts Anderes übrig, als einen Flohmarkt zu veranstalten... Erfrischend optimistisches Feel-Good-Movie von US-Regisseur Dan Rush, dem es auch an schwarzem Humor und Gesellschaftskritik nicht mangelt. Comedy-Star Will Ferrell agiert in der Hauptrolle ungewohnt vielseitig und zeigt neben seinem humoristischen Gespür auch sein Talent für ernstere Töne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Ferrell (Nick Halsey) Rebecca Hall (Samantha) Michael Peña (Frank Garcia) Laura Dern (Delilah) Christopher C.J. Wallace (Kenny Loftus) Rosalie Michaels (Kitty) Stephen Root (Elliot) Originaltitel: Everything Must Go Regie: Dan Rush Drehbuch: Dan Rush Kamera: Michael Barrett Musik: David Torn Altersempfehlung: ab 12