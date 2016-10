Servus TV 22:05 bis 23:55 Drama Das Glück der großen Dinge USA 2012 Nach dem Roman von Henry James 2016-10-18 01:25 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für die 6-jährige Maisie (Onata Aprile) gehören Streit und heftige Diskussionen zwischen den Eltern zum Alltag. Ihre Mutter Susanna (Julianne Moore) war früher eine berühmte Rocksängerin, und hängt noch immer dem Traum von "Sex, Drugs and Rock'n'Roll" nach. Maisies Vater Beale (Steve Coogan) dagegen steckt mit seinem Kunsthandel in großen finanziellen Schwierigkeiten. Das kleine Mädchen ist oft auf sich allein gestellt, was ihr aber nicht viel auszumachen scheint. Als sich Susanne und Beale scheiden lassen, ist Maisie erneut dem Egoismus der Eltern ausgesetzt, denn sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater beanspruchen das Sorgerecht. Doch das junge Mädchen lässt sich nicht unterkriegen. Der berühmte US-Schriftsteller Henry James lieferte die Vorlage für "Das Glück der großen Dinge". Seinen Roman mit dem Originaltitel "What Maisie Knew", der in London Ende des 19. Jahrhunderts spielt, haben die Regisseure Scott McGehee und David Siegel in das New York von heute versetzt. Aus dem Blickwinkel der sechsjährigen Protagonistin erzählen sie die bewegende Geschichte der kleinen Maisie, die unter der Verantwortungslosigkeit und dem Eigensinn ihrer Eltern leidet. Das aufgeweckte Mädchen lässt sich ihre kindliche Unbeschwertheit und ihren Optimismus trotz aller Schicksalsschläge nicht nehmen, und so kommt auch dieses Filmdrama nicht allzu trist und ernst daher. Die Schauspieler-Riege bietet durchwegs hervorragende Leistungen, allen voran Onata Aprile als Maisie, aber auch Julianne Moore (Susanna) und Alexander Skarsgård (Lincoln) sind in Topform. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianne Moore (Susanna) Alexander Skarsgård (Lincoln) Steve Coogan (Beale) Joanna Vanderham (Margo) Onata Aprile (Maisie) Sadie Rae Lee (Zoe) Jesse Stone Spadaccini (Martin) Originaltitel: What Maisie Knew Regie: Scott McGehee, David Siegel Drehbuch: Nancy Doyne, Carroll Cartwright Kamera: Giles Nuttgens Musik: Nick Urata Altersempfehlung: ab 12