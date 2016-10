Servus TV 20:15 bis 22:10 Serien Commissario Montalbano Die Jagd nach dem Schatz I 2011 2016-10-18 00:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Commissario Montalbano steht vor einem intensiven Arbeitstag: Zuerst muss er zwei greise, schießwütige Geschwister verhaften lassen, dann ermittelt er im Mordfall an einem belesenen Landstreicher. Ohne es zu ahnen gerät er dabei in eine Schatzjagd, die ihn mit tödlichen Rätseln konfrontieren wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luca Zingaretti (Commissario Salvo Montalbano) Cesare Bocci (Mimì Augello) Peppino Mazzotta (Ispettore Giuseppe Fazio) Alessandro Intini (Alfredo Pezzella) Angelo Russo (Agente Catarella) Isabell Sollman (Ingrid Sjöström) Dajana Roncione (Ninetta/Alba Carraro) Originaltitel: Il Commissario Montalbano Regie: Alberto Sironi Drehbuch: Francesco Bruni, Salvatore De Mola Kamera: Franco Lecca Musik: Franco Piersanti Altersempfehlung: ab 16