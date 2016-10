Servus TV 10:55 bis 11:58 Porträt Anna Veith Sturz ins Leben 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Morgen des 21.Oktober 2015 - er verändert alles im Leben der Anna Veith. Bei einem Sturz im Training reißt sich die damals 26jährige u.a. das Kreuzband und die Patellasehne im rechten Knie. Kurzzeitig glaubt die Olympiasiegerin, dass ihre Skikarriere für immer beendet ist. Doch Anna Veith ist eine Kämpferin, es beginnt der lange Weg zurück, ein Weg, der sie als Sportlerin, als Mensch komplett verändern wird, ein Weg, den Servus TV exklusiv und ganz persönlich begleitet. Wir sind dabei, wenn entscheidende Untersuchungen der Ärzte anstehen, erleben, wenn sich der Beugungswinkel des verletzten Knies Grad für Grad verbessert, sehen, welche Schinderei im Kraftraum und auf dem Mountainbike notwendig ist, erfahren den ersten Augenblick, wenn Anna wieder Skier unter den Füssen hat, begleiten aber auch Momente der Frustration, wenn das Knie wieder zu schmerzen beginnt, der Heilungsprozess stockt. Aber nicht nur die sportliche Anna zeigt die Dokumentation. Autor Nick Golüke begleitet Anna wenn sie - frischverheiratet - in Afrika ein Herzensprojekt zum Schutz von Geparden vorantreibt, spricht exklusiv mit ihrem Mann Manuel und vor allem ihrer Mutter Martina in ihrer neuen Heimat Rohrmoos. Er zeichnet verantwortlich für das Vorwort zu einem Buch, mit dem Anna ihren Leidensweg der letzten Monate schildert. Anna Veith - Sturz ins Leben - dokumentiert die Metamorphose einer Athletin zu einer gereiften Persönlichkeit, den Weg von Anna Fenninger zu Anna Veith. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie