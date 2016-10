Servus TV 07:10 bis 08:00 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Die Koboldmakis - Eine Urwald-Soap (2) Die Koboldmakis - Eine Urwald-Soap (2/8) GB 2013 2016-10-18 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist Neumond. Der Wald ist dunkel und gefährlich. Doch am Burnt Rock Tower lässt sich das Koboldmakibaby Ardhi nicht am Klettern hindern. Zu allem Überdruß fällt das Baby vom Baum. Wie durch ein Wunder überlebt Ardhi den Unfall. Als Mutter Kadi zur Jagd aufbricht, nimmt Ardhi erneut seine Gehversuche auf. Am White Rock Tower ist Koboldmaki Solo zurückgekehrt, um die Gunst von Poppy zu gewinnen. Dem steht jedoch Poppys Vater Apollo im Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Kamera: Mark Sharman Musik: Gabriel Currington

