Servus TV 03:05 bis 04:20 Dokumentation Kopernikus - Rätsel der Galaxis Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls - Lebt das Universum? Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls - Lebt das Universum? GB 2012 2016-10-24 11:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Von der Mikrobe bis zum Mammutbaum: Das Leben auf der Erde folgt feststehenden Naturgesetzen. Doch was wäre, wenn der gesamte Kosmos lebt, atmet und stirbt, wie ein gigantischer Superorganismus? Könnten Planeten, Galaxien und Schwarze Löcher denselben Regeln folgen, wie biologische Systeme? In dieser Folge von "Mysterien des Weltalls" stellt Morgan Freeman Wissenschaftler vor, die genau diesen Fragen auf den Grund gehen wollen. Im Zentrum des Interesses: Unsichtbare, energiegeladene Teilchen, so genannte Neutrinos, die den Lebenszyklus des Universums bestimmen könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 416 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 211 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 146 Min. Jazzopen Stuttgart 2015

Musik

3sat 02:35 bis 04:00

Seit 81 Min.