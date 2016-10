Servus TV 23:10 bis 23:55 Krimiserie Copper Von einem, der nicht klug, doch zu sehr liebte USA 2013 2016-10-17 01:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Ende von Maguires Undercover-Einsatz kehrt er ins Sechste Revier zurück, wo er wieder gemeinsam mit Detective Corcoran ermitteln soll. Dieser ist zunächst noch misstrauisch, doch ein prominenter Mordfall erfordert ihre ganze Aufmerksamkeit: Ratsherr Stephen Bartlett wurde in Five Points in kompromittierender Position erstochen aufgefunden. Unter Verdacht steht Bartletts Sohn Benjamin, der jedoch kurz darauf ebenfalls tot ist. Die offizielle Todesursache lautet Selbstmord. Doch Corcoran glaubt nicht an den Freitod des jungen Mannes und beginnt mit der Suche nach den wahren Tätern. Free-TV-Premiere der zweiten Staffel der packenden Crime-Serie aus dem Hause BBC America, produziert von Oscar Preisträger Barry Levinson (Rain Man)! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Weston-Jones (Detective Kevin Corcoran) Kyle Schmid (Robert Morehouse) Anastasia Griffith (Elizabeth Haverford) Ato Essandoh (Doctor Matthew Freeman) Franka Potente (Eva Heissen) Kevin Ryan (Detective Francis Maguire) Donal Logue (Brendan Donovan) Originaltitel: Copper Regie: Clark Johnson Drehbuch: Kate Erickson Kamera: Pierre Gill Musik: Brian Keane Altersempfehlung: ab 12