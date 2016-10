Servus TV 21:15 bis 22:20 Talkshow Sport und Talk aus dem Hangar-7 A 2016 2016-10-17 02:05 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Sport und Talk aus dem Hangar-7 - Sölden spezial Der Ice Q - die Bergstation der Gaislachkogelbahn in Sölden - 3050 Meter über dem Meer. Der Ort, an dem James Bond gerade in "Spectre" im Einsatz war, ist Schauplatz für eine Sondersendung von Sport und Talk aus dem Hangar-7. Anlass: Der Saisonstart in den alpinen Ski-WM-Winter in Sölden. Und die besten Skifahrer der Welt geben sich die Ehre: Anna Veith berichtet exklusiv über ihr Comeback. Hannes Reichelt spricht über seine Rückenoperation, Eva-Maria Brem will ihre kleine Kristallkugel verteidigen, Andreas Puelacher hat eine Strategie für die neue Saison und Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin verrät, wie sie ihren Angriff auf den Gesamtweltcup plant. Spitzengäste - gerührt und nicht geschüttelt von einem ganz besonderen Gastgeber: Olympiasieger und Streif-Rekordhalter Fritz Strobl. Fussball: Red Bull Salzburg vor dem Schlager gegen OGC Nizza Wir treffen Red Bull Salzburg Trainer Oscar Garcia exklusiv vor dem Schlagerspiel in der Euro-League gegen den OGC Nizza. Der Spanier verrät uns, was für die Salzburger international noch möglich ist und welche Pläne er noch mit dem Doublesieger hat. Außerdem haben wir den OGC Nizza vor Ort genau unter die Lupe genommen und das Geheimnis ergründet warum Starkicker Mario Balotelli an der Côte d'Azur wieder zu seiner alten Form zurückgefunden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Fritz Strobl Gäste: Gäste: Anna Veith (Olympiasiegerin und 2fache Gesamtweltcupsiegerin), Hannes Reichelt (Weltmeister im Super-G und Kitzbühel-Sieger), Eva-Maria Brem (Riesenslalom Weltcupsiegerin), Mikaela Shiffrin (Olympiasiegerin Slalom, 20 Weltcupsiege), Andreas Puelacher (ÖSV Originaltitel: Sport und Talk aus dem Hangar-7