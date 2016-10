Servus TV 20:15 bis 22:20 Krimi Prime Suspect - Heißer Verdacht Tödliche Verstrickung (2/2) GB 1996 2016-10-17 02:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod von Campbell Lafferty versucht Jane Tennison (Helen Mirren) herauszufinden, wo dieser nach seiner Entlassung ermordet wurde. Bei ihren Untersuchungen stößt sie dabei immer wieder auf den Namen "The Street", hinter dem sich ein Unterweltboss zu verbergen scheint. Doch dieser scheint ihr immer einen Schritt voraus zu sein. Gibt es etwa einen Spitzel in Tennisons Team? Mehrfach Emmy und Golden Globe prämierte britische Kult-Serie, die als Mutter aller Crime-Serien mit einer weiblichen Protagonistin gilt. In die Rolle der resoluten Polizeibeamtin Jane Tennison schlüpfte die spätere Oscar Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen), die damit den Grundstein ihrer internationalen Karriere legte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Jane Tennison) John McArdle (Ballinger) Julia Lane (Devanney) David O'Hara (Rankine) John Brobbey (Henry Adeliyeka) Steven Mackintosh (Street) Ray Emmet Brown (Michael Johns) Originaltitel: Prime Suspect Regie: Philip Davis Drehbuch: Guy Andrews Kamera: Barry McCann Musik: Stephen Warbeck