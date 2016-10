Servus TV 13:00 bis 13:55 Serien McLeod's Töchter Die Neue AUS 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Tess macht eine harte Zeit durch. Überzeugt davon, dass der Knoten in der Brust bösartig ist, versucht sie noch schnell unerledigte Dinge abzuhaken. Dazu gehören seitenlange Briefe an ihre Nichte Charlotte. Als dann noch eine alte Freundin von Claire auftaucht und einen Job auf Drover's Run angeboten bekommt, verschlimmert sich die Situation. Tess beginnt, den ungeliebten Neuankömmling mit einer Reihe von Diebstählen in Verbindung zu bringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Christina Milligan, Sarah Smith Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12