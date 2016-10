Servus TV 01:00 bis 01:45 Dokumentation Der Rhein von oben Der romantische Rhein D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Reise entlang des Rheins, des mächtigsten Stroms Europas, führt vorbei an der sagenumwobenen Loreley, weiter zum Deutschen Eck nach Koblenz, danach am Siebengebirge vorbei, bis nach Bonn, das über 40 Jahre lang die deutsche Hauptstadt war. Das Rheintal hinter Bingen gilt als Inbegriff der deutschen Seele. Der Fluss liefert Stoff für Sagen, Opern und Kriege. Im Mittelrheintal finden sich unzählige Burgen. Wein wird hier seit mehr als 2000 Jahren angebaut. Oberhalb von Rüdesheim befindet sich eine Abtei, die das Andenken an Hildegard von Bingen pflegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Rhein von oben Drehbuch: Heike Nikolaus Kamera: Sascha Kellersohn