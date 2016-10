Servus TV 19:35 bis 20:10 Reportage Spitzenköche im Ikarus Kirketerp & Kliim, Dänemark Kirketerp & Kliim, Dänemark A 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Zutaten für die auf das Vegetarische fokussierte "Nordic Cuisine" bezieht das Kochduo Kirketerp und Kliim von kleinen Betrieben rund um Kopenhagen. Mit den dort wachsenden Gemüsesorten orientieren sich die beiden Chefs kompromisslos an der Saison und selbst während der Wintermonate verwenden sie fast ausschließlich nordische Produkte. Das Restaurant "Radio" ist Teil des kulinarischen Imperiums von Claus Meyer, dem Begründer der "New Nordic Cuisine" und Eigentümer des "Noma". Das "Radio" wird als eine Art Bistro-Variante des "Noma" gehandelt. Eine Bezeichnung, welche die Küchenchefs Jesper Kirketerp und Rasmus Kliim zwar ehrt, mit der sie aber dennoch nicht ganz einverstanden sind. Sie sind darauf bedacht ihre ganz eigene, bodenständige, aber dennoch raffinierte Version der "New Nordic Cuisine" zu kreieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spitzenköche im Ikarus