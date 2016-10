Servus TV 17:20 bis 19:05 Fantasyfilm Der Schaum der Tage F, B 2013 Nach dem Roman von Boris Vian Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Colin (Romain Duris) führt ein angenehm unbesorgtes Leben im Paris der Nachkriegsjahre. Als Sohn reicher Eltern besitzt er eine luxuriös ausgestattete Wohnung über den Dächern der Stadt, und kann das Leben in vollen Zügen genießen. Als er sich auch noch in die hübsche Chloé (Audrey Tautou) verliebt, scheint sein Glück perfekt. Colin und Chloé heiraten, doch kurz nach der Hochzeit erkrankt Chloé. Selbst eine kostspielige Behandlung kann Chloés Gesundheitszustand nicht verbessern. Die Verzweiflung Colins wird immer größer. Was wie die tragische Handlung aus einer Soap-Opera klingt, hat der französische Regisseur Michel Gondry ("Vergiss mein nicht!") in ein von Einfällen überbordendes Stück Kino verwandelt. In Gondrys Komödie "Der Schaum der Tage" ist die Türklingel ein Insekt, das jedes Mal beim Läuten ausreißen möchte; ein "Pianococktail" mixt Cocktails nach den Noten, die auf ihm gespielt werden; zu Colin und Chloés Hochzeit kommt der Priester per Fallschirm angeflogen; und Chloès schlimme Krankheit entsteht durch eine Schneeflocke, die in ihre Lunge gelangt und sich dort als Seerose ausbreitet. Michel Gondrys visuelle und inszenatorische Phantasie passt hervorragend zum schriftstellerischen Einfallsreichtum seines Landsmannes Boris Vian, dessen Roman "Der Schaum der Tage" als Vorlage diente. Die Hauptrollen spielen Romain Duris ("Eine neue Freundin") und Audrey Tautou ("Amélie", "Coco Chanel"), zwei der beliebtesten Darsteller des französischen und europäischen Kinos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romain Duris (Colin) Audrey Tautou (Chloé) Gad Elmaleh (Chick) Omar Sy (Nicolas) Aïssa Maïga (Alise) Charlotte Le Bon (Isis) Philippe Torreton (Jean-Sol Partre) Originaltitel: L'Écume des jours Regie: Michel Gondry Drehbuch: Michel Gondry, Luc Bossi Kamera: Christophe Beaucarne Musik: Étienne Charry Altersempfehlung: ab 12