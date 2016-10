Servus TV 11:05 bis 12:10 Reportage Servus Reportage Datenflut - Immer online Datenflut - Immer online A, D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Jederzeit erreichbar, überall vernetzt: Mehr als 7 Milliarden Mobiltelefone sind weltweit in Nutzung. Die neue digitale Welt ermöglicht uns den Zugriff auf immer mehr Informationen Daten über andere, Daten über uns selbst. Schneller, wichtiger, interessanter. Die Informationsfülle von heute wirkt wie eine Droge. Und sie fordert uns. Zu sehr? Immer öfter suchen vor allem Berufstätige inzwischen bewusst eine digitale Auszeit. Selbst Kinder und Jugendliche sind heute techniksüchtig und ihre Eltern schicken sie gezielt auf Daten-Entziehungskur in die freie Natur. Was passiert, wenn man all seine Kommunikations-Geräte ausschaltet, sich gewissermaßen selbst wieder einschaltet? Die Reportage geht der Frage nach, wie viele Daten ein Mensch eigentlich verarbeiten kann. Sie begleitet "Daten-Junkies", aber auch Menschen, die der Datenflut zumindest zeitweise entkommen wollen. Internet-Experten kommentieren unser Tablet-, Computer- und Smartphoneverhalten kritisch, aber nicht ohne eine gute Portion Augenzwinkern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servus Reportage