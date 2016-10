Servus TV 08:50 bis 09:45 Serien McLeod's Töchter Schwere Zeiten AUS 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Eigentlich sollte sich Tess um den Termin für ihre Hochzeit kümmern. Doch dann entdeckt sie einen Knoten in ihrer Brust. Da ihre Mutter an Krebs gestorben ist, bekommt sie Angst und vergisst plötzlich alles um sich herum. Aus Sorge bittet Meg Claire, ihren Aufenthalt in Melbourne vorzeitig abzubrechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Karl Zwicky Drehbuch: Christine McCourt Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12