Servus TV 03:00 bis 03:45 Dokumentation Bermuda-Dreieck: Mythos und Realität 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Bermuda: eine Inselgruppe 1.050 Kilometer vor der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Seine Inseln waren Jahrhunderte lang Zufluchtsorte für Schiffe im Atlantik. Doch die Gewässer um diese Inseln sind gefährlich. Dank neuester Technologien wird nun, das Wasser des Bermuda-Dreiecks sozusagen virtuell abgetragen, und seine Unterwasser-Landschaft Schicht für Schicht freigelegt. Das Bermuda-Dreieck wird gewissermaßen entwässert. Auf dem Weg in unbekannte Tiefen spürt die Dokumentation einem der größten Mysterien der Gegenwart nach. Wenn das Wasser komplett abgelaufen ist, was wird am Grund des Bermuda-Dreiecks zu entdecken sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Drehbuch: Jobim Sampson Kamera: Wayne Abbott

