Servus TV 01:15 bis 02:00 Serien Hell on Wheels Giftiges Wasser USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Als in der Stadt plötzlich die Cholera ausbricht, stehen die Bauarbeiten vor einem dramatischen Ende. Nicht nur die Arbeiter sind betroffen, auch Bohannon hat es erwischt. Er muss schnell sauberes Trinkwasser finden, bevor die Situation außer Kontrolle gerät. Dabei erhält er überraschend Hilfe von Durant, der selbst mit einigen Problemen zu kämpfen hat: Senator Metcalf hat gedroht, ihm seinen Posten zu entziehen. Eine Tatsache, die Doc nicht einfach so hinnehmen kann... Free-TV-Premiere der dritten Staffel der packenden Westernserie aus dem Hause AMC, der Erfolgsschmiede hinter den preisgekrönten TV-Meilensteinen "Breaking Bad" und "The Walking Dead"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas "Doc" Durant) Common Common (Elam Ferguson) Christopher Heyerdahl (The Swede) Robin McLeavy (Eva) Phil Burke (Mickey McGinnes) Ben Esler (Sean McGinnes) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Deran Sarafian Drehbuch: Tom Brady Kamera: Marvin V. Rush Musik: Kevin Kiner