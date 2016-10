Servus TV 22:15 bis 22:45 Show Held meines Lebens Otto Schenk über seine Großmutter A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Vollblutkomödiant Otto Schenk gilt als der beliebteste österreichische Schauspieler und Kabarettist. Große Erfolge feierte er außerdem als Regisseur und Intendant. Doch ein ganz besonderer Mensch hat das Leben des selbsternannten "Theaterer" und unübertroffener Meister der Höheren Kunst des Blödelns maßstäblich mit geprägt. Für das ServusTV-Interviewformat "Held meines Lebens" hat Otto Schenk seine Großmutter Ursula Marn-Zadnik ausgewählt. In seinem Landsitz am Irrsee in Oberhofen reist Otto Schenk noch einmal zurück in seine Kindheit und erzählt, welchen großen Einfluss seine Großmutter, genannt "Nonni", bis heute für sein Leben und Werk hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Held meines Lebens