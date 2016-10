Servus TV 19:05 bis 20:10 Reportage Michael Martin - Wüstenplanet Erde Wüsten der Südhalbkugel 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf der Südhalbkugel befindet sich die trockenste Wüste der Erde: Die Atacama! Der renommierte Wüstenforscher und Fotograf Michael Martin fotografiert in der südamerikanischen Atacamawüste den größten Salzsee der Erde, und in der afrikanischen Namib das atemberaubende Schauspiel des Küstennebels. In der Kalahari dokumentiert er das Schicksal von Nomaden, während er im australischen Outback auf echte Cowboys trifft und ein Jahrhundertereignis am Lake Eyre verfolgt. In Google-Kalender eintragen Drehbuch: Viktor Stauder Kamera: Jörg Reuther, Thilo Mössner, Elfriede Martin