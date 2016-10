Servus TV 17:00 bis 17:30 Reportage Gruschka's Kunst- und Trödeltouren Lille - La Braderie Lille - La Braderie A 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Roland Gruschka kämpft sich durch das Flohmarkt-Labyrinth der nordfranzösischen Stadt Lille, durch Massen von Menschen, entkommt knapp einem Marathonlauf und erkundet die Vororte. Das traditionelle Muschelessen darf nicht fehlen. Die leeren Schalen wirft Gruschka vor dem Lokal auf einen riesigen Muschelberg - so ist es Brauch. Unter seinen Käufen ist eine himmelblaue Göttin: ein wundervolles Tretauto aus den 60er Jahren im Look des Citroen DS. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Roland Gruschka Originaltitel: Gruschka's Kunst- & Trödeltouren