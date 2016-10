Sky Bundesliga 00:00 bis 02:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Union Berlin - Hannover 96, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Der 2:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli war für Hannover 96 eine schwere Geburt. Erst in den letzten 15 Minuten machten die Niedersachsen die drei Punkte gegen die "Kiezkicker" klar. "St. Pauli hat sehr tief gestanden, aber mit unserer spielerischen Klasse haben wir es geschafft", so 96-Akteur Marvin Bakalorz. Hannover ist nun auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Niedersachsen-Rivale Eintracht Braunschweig. Eine Tabellenkonstellation, die die Hannoveraner natürlich gerne ändern würden. Am liebsten im nächsten Spiel gegen Union Berlin. Die "Eisernen" wurden zuletzt mit der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg in ihrem Höhenflug gestoppt. Rappelt sich Union gegen 96 wieder au In Google-Kalender eintragen Bildergalerie