Sky Bundesliga 16:00 bis 18:00 Fußball Fußball: Bundesliga Borussia M'gladbach - Hamburger SV, 7. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken 52., 56., 58. - mit drei Gegentoren in sechs Minuten gab Gladbach auf Schalke ein Spiel aus der Hand, das sie im Griff zu haben schienen. Endstand: 0:4. "Nach dem 0:1 wollten wir zu schnell zu viel", erläutert Mittelfeldmann Christoph Kramer, "und am Ende war es ein Mix aus Hektik, hohem Risiko und doofen Fehlern." Der würde auch gegen den HSV keinen Erfolg bringen, obwohl ja gehässige Geister behaupten mögen, die Hamburger spielten stets so. Und stehen deshalb auf Platz 18. Neu-Coach Markus Gisdol und Stürmer Pierre-Michel Lasogga sahen jedoch beim 0:2 in Berlin positive Ansätze: "Wir kriegen das hin", versichert der eine, "wir haben uns gesteigert", der andere. K In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Wunderschön!

Reise

3sat 15:00 bis 16:30

Seit 88 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 15:00 bis 17:00

Seit 88 Min. Lenas Ranch

Trickserie

KI.KA 15:50 bis 16:35

Seit 38 Min. Verdachtsfälle

Dokusoap

RTL 16:00 bis 17:00

Seit 28 Min.