Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Dynamo Dresden - VfB Stuttgart, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken "Oh, wie ist das schön!" - Sprechchöre hallten nach dem furiosen 4:0-Erfolg des VfB Stuttgart gegen die SpVgg Greuther Fürth durch die Mercedes-Benz Arena. In Schwaben wird wieder gesungen und gelacht. "Das war ein wunderschöner Abend. Wir haben ihn alle sehr genossen", strahlte Trainer Hannes Wolf nach der Partie über beide Ohren. Nun gilt es für den VfB, die Euphorie mitzunehmen und bei den Dresdnern in Zählbares umzumünzen. Die Sachsen fliegen nach der 0:2 Niederlage in Sandhausen weiterhin unter dem Dreipunkte-Radar. Auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis will die SGD den Hochstimmungszug aus Schwaben zum Stillstand bringen. Kommentar: Heiko Mallwitz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

