Sky Bundesliga 01:45 bis 03:45 Fußball Fußball: 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim, 9. Spieltag Acht Spiele, vier Siege, eine Niederlage, Rang vier: Der 1. FC Heidenheim mischt die Zweite Bundesliga auf. Zwar gab es am vergangenen Spieltag nur ein 1:1-Remis, doch das rangen die Jungs von Frank Schmidt dem Tabellenführer Eintracht Braunschweig ab. Hätte Eintrachts Dominick Kumbela eine Viertelstunde vor Schlusspfiff nicht den Ausgleich erzielt, der FCH wäre mit drei Punkten aus dem Duell mit dem Primus gegangen. "Wenn es nur 1:0 steht, weiß man, dass Braunschweig immer für ein Tor gut ist. So war es dann leider auch", sagte Frank Schmidt. Nun geht es für das Team von der Ostalb nach Fürth, die zuletzt vom VfB Stuttgart 0:4 verdroschen wurden. Bleibt der FCH an den Aufstiegsrängen dran?